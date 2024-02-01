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В Аргентині затримали сина російського олігарха Чуркіна, який намагався заволодіти майном ЛАЗу

Вирішується питання щодо екстрадиції.

В Аргентині затримали сина російського олігарха Чуркіна, який намагався заволодіти майном ЛАЗу
Ілюстративне фото

За матеріалами Державного бюро розслідувань в Аргентині затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна, який намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У липні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру громадянину РФ та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові. Українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник – Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку.

При цьому він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі. Бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

"Підконтрольний Чуркіну керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно", – зазначили в ДБР.

Чуркіну тоді було повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині). А керівник підприємства, який на вимогу росіянина повідомив про завідомо неправдивий злочин, був визнаний судом винним та отримав покарання у вигляді позбавлення волі протягом 2-х років (зі звільненням від основного покарання із випробування строком в один рік).

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Чуркіна до України.

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