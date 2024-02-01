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У Лондоні затримали колишнього російського "губернатора" окупованого Севастополя, – ЗМІ

Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку.

У Лондоні затримали колишнього російського "губернатора" окупованого Севастополя, – ЗМІ
Дмитрий Овсянникова

У Лондоні затримали колишнього російського "губернатора" окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова. Його підозрюють у порушенні санкційного законодавства.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на газету The Times.

Овсянніков зараз перебуває під арештом і постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів готівки.

Колишній російський губернатор утримується в одній із лондонських в'язниць. Російська служба Бі-бі-сі зазначає, що це – незвичайна ситуація: заарештованих за ненасильницькі злочини найчастіше звільняють під заставу.

Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року. Його активи було заморожено.

У 2023 році Овсянніков був виключений із списку санкцій ЄС за рішенням суду, який мотивував це тим, що чиновник більше не обіймає посади, за роботу на яких він потрапив під санкції. Із британського списку його не виключали. 

  • Овсянніков очолював окуповане Росією місто з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником російського міністра промисловості та торгівлі. У 2020 році його зняли з посади і звільнили з уряду, як стверджувалося, через скандал з непристойною поведінкою в аеропорту Іжевська.
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