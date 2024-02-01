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Прем'єрка Естонії – про Орбана: "Віктор точно хоче бути в центрі уваги"

Вона наголосила, що Україні потрібні довгострокові зобов'язання. 

Прем'єрка Естонії – про Орбана: "Віктор точно хоче бути в центрі уваги"
Фото: ЕРА/UPG

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас сказала, що метою на саміті лідерів країн ЄС, на якому розглянуть надання Україні 50 млрд євро, є "знайти рішення для 27 країн, тож ми намагаємося залучити кожного", пише The Guardian.

Вона мала на увазі спроби переконати Угорщину проголосувати за надання фінансування українцям. Відповідаючи на питання про запропоноване довгострокове фінансування для України, Каллас сказала:

"Віктор точно хоче бути в центрі уваги кожного разу, коли ми тут, але так бути не повинно. Треба погодитися і дотримуватися цього. І, звісно, ми можемо переглядати прийняті нами рішення, але Україні потрібні довгострокові зобов’язання", – сказала вона.

Віктор Орбан ветував надання Україні 50 млрд євро на саміті лідерів ЄС у грудні, тож сьогодні очільники країн зібралися на екстрену зустріч. В ідеалі мають розглянути внесення змін до бюджету ЄС, які дозволять Україні отримати 50 млрд євро протягом чотирьох років. Але Орбан виступає проти цього, вимагаючи переглядати надання наступного траншу щороку.

Брюссель натомість пропонує не голосувати щороку, як того хоче Орбан, а проводити щорічні дебати. 

Лідерка Естонії також прокоментувала ситуацію із постачанням Україні обіцяних боєприпасів. Те, що в Європі втричі зросло їх виробництво, це добре, але цього недостатньо, наголосила Каллас.

"Це також показує, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою має бути. Тож, безперечно, це надсилає чіткий сигнал усім, що ми всі повинні робити більше", – сказала вона. 

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