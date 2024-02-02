За тиждень із окупованих околиць Авдіївки ​вивели більше 100 людей

Упродовж минулого тижня з окупованих околиць Авдіївки вивели понад сотню людей.

Про це проєкту "Радіо Свобода" розповів інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, учасник евакуаційної групи "Білий Янгол" Павло Дяченко.

Він зазначив, що це – нестандартний випадок евакуації, який відбувався в співпраці із українськими військовими. Операція була ризикованою через постійні обстріли з боку російських військ. Люди брали білі ганчірки і пішки, під обстрілами, йшли до центру Авдіївки.

"Люди місцеві, вони розуміли, де потрібно пройти. Все було більш-менш сплановано. Ми розуміємо, що стовідсотково забезпечити безпеку неможливо. Тим паче, в умовах такої потужної війни і неймовірних обстрілів з боку російських військових формувань. На щастя, все вдалося, і люди у відносній безпеці", – розповідає Дяченко.

Подробиць того, як саме відбувалася комунікація з людьми на окупованих територіях, він не утрочнив. Однак, зазначив, що прямого зв’язку з ними не було, бо росіяни відібрали у них телефони.

За свідченнями людей, окупанти жорстоко поводилися з місцевим населенням. У поліції відкрили кримінальне провадження і документують злочини окупантів.

"Коли росіяни зайшли на цю вулицю, вони просто загнали їх (мешканців, – ред.) в один підвал, невеличкий такий. Там 13 людей, одна з них бабуся була, їй потрібен догляд, та й всім людям… І тримали їх там в підвалі доволі тривалий час, не випускали навіть банально надвір сходити, до туалету, цього не було. І вони всі перебували там, не розуміючи взагалі, що відбувається", – розповів поліцейський.