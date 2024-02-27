Італія та Іспанія не відправлятимуть свої війська до України, – Reuters

В Італії з обережністю ставляться до будь-якого натяку на війну з Росією.

Іспанія та Італія також заявили, що не відправлятимуть свої війська до України для захисту від російської агресії, пише Reuters.

Так, Іспанія не погоджується з пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну і хоче обмежитися лише відправкою зброї до Києва. Про це заявила речник уряду Пілар Алегрія.

"Єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа, щоб протистояти нападу Путіна", – зазначила вона.

Щодо Італії, то міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна категорично проти відправки військ в Україну, пише ANSA.

Таяні назвав це лише "ідеєю Макрона".

"Коли ви говорите про відправку військ, ви повинні бути дуже обережними, тому що ми не повинні змушувати людей думати, що ми перебуваємо у стані війни з Росією. Ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну, і, на мою особисту думку, я не є прихильником відправки італійських військ воювати в Україну", – сказав Таяні.