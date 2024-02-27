Італія та Іспанія не відправлятимуть свої війська до України, – Reuters

Іспанія та Італія також заявили, що не відправлятимуть свої війська до України для захисту від російської агресії, пише Reuters.
Так, Іспанія не погоджується з пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну і хоче обмежитися лише відправкою зброї до Києва. Про це заявила речник уряду Пілар Алегрія.
"Єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа, щоб протистояти нападу Путіна", – зазначила вона.
Щодо Італії, то міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна категорично проти відправки військ в Україну, пише ANSA.
Таяні назвав це лише "ідеєю Макрона".
"Коли ви говорите про відправку військ, ви повинні бути дуже обережними, тому що ми не повинні змушувати людей думати, що ми перебуваємо у стані війни з Росією. Ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну, і, на мою особисту думку, я не є прихильником відправки італійських військ воювати в Україну", – сказав Таяні.
- Учора в Парижі Макрон зібрав близько 20 лідерів країн задля обговорення подальшої підтримки України, що продовжує стикатися з безперервним тиском окупантів на різних напрямках фронту та зазнає повітряних атак у тилу.
- Тему відправленні військ європейців вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що в "документі з обмеженим доступом", який підготували до саміту, є натяк на те, що "що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну".
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому".
- Польща не планує відправляти свою армію в Україну, заявив після цього прем'єр Дональд Туск. Чеський прем'єр зі свого боку теж дав зрозуміти, що ідею відправлення військ не підтримує: він каже, що треба розвивати вже існуючі шляхи підтримки, а не застосовувати нові. Канцлер ФРН також заявив, що сухопутних військ європейських країн та інших членів НАТО в Україні не буде.