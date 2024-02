ISW: Росія реорганізує військові округи та проводить інформаційні операції проти низки країн

За даними американського Institute for the study of war, Кремль уже перебуває на ранніх стадія інформаційної кампанії проти деяких членів НАТО східного флангу. Також Росія почала реорганізацію військових округів, що може свідчити про підготовку розширення війни за межі України, пише Euronews.

26 лютого президент РФ підписав указ про реорганізацію Московського (МВО) та Ленінградського військових округів (ЛВО). Цей крок може мати дві цілі: підтримку зусиль Кремля з консолідації контролю над російськими операціями в Україні та підготовку до потенційної широкомасштабної війни проти НАТО в майбутньому.

Ленінградський військовий округ тепер простягатиметься уздовж кордону НАТО, в той час як Московський охопить північний схід України та Польщі. Досі більша частина цієї території входила до складу Західного військового округу, який був утворений у 2010 році шляхом злиття двох округів.

"Путін раніше стверджував, що було необхідно створити ЛВО після того, як Фінляндія приєдналася до НАТО в 2023, сигналізуючи про явний намір Кремля використовувати ЛВО для позиції проти НАТО", – повідомляє ISW.