Двоє російських олігархів у Британії не змогли зняти санкції із яхти і літаків

Один із олігархів є партнером Романа Абрамовича, інший - забудовник.

Російські олігархи Євгеній Швідлер та Сергій Науменко програли апеляції у Британії, якими оскаржували санкції, що передбачали арешт яхти і літаків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, партнер Романа Абрамовича Євгеній Швідлер не зміг домогтися скасування арешту приватних літаків. Він заявив, що зіткнувся з "серйозними труднощами" після того, як побачив, що його приватні літаки заарештувала Велика Британія.

Також олігарх спробував заперечити, що був близькою довіреною особою диктатора Володимира Путіна. Його адвокати планують оскаржити рішення у Верховному суді.

Водночас забудовник Науменко, який не перебуває під санкціями, програв апеляцію щодо затримання його супер'яхти Phi.

У своєму рішенні суддя Рабіндер Сінгх зазначив, що погоджується із тим, що "санкції є суворими та безстроковими. Щоб санкції були ефективними, треба заплатити серйозну ціну".