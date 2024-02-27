Двоє російських олігархів у Британії не змогли зняти санкції із яхти і літаків

Російські олігархи Євгеній Швідлер та Сергій Науменко програли апеляції у Британії, якими оскаржували санкції, що передбачали арешт яхти і літаків.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зокрема, партнер Романа Абрамовича Євгеній Швідлер не зміг домогтися скасування арешту приватних літаків. Він заявив, що зіткнувся з "серйозними труднощами" після того, як побачив, що його приватні літаки заарештувала Велика Британія.
Також олігарх спробував заперечити, що був близькою довіреною особою диктатора Володимира Путіна. Його адвокати планують оскаржити рішення у Верховному суді.
Водночас забудовник Науменко, який не перебуває під санкціями, програв апеляцію щодо затримання його супер'яхти Phi.
У своєму рішенні суддя Рабіндер Сінгх зазначив, що погоджується із тим, що "санкції є суворими та безстроковими. Щоб санкції були ефективними, треба заплатити серйозну ціну".
- Нещодавно у США заявили, що хочуть продати конфісковану у російського олігарха Керімова яхту вартістю $300 млн. Утримання 106-метрового судна, яке має шість палуб і вертолітний майданчик, обходиться уряду Штатів у 600 000 доларів щомісяця. На думку уряду США, витрати "далеко не скромні", і громадськість не повинна їх сплачувати, поки суд розглядатиме питання про конфіскацію судна.
- А Україна націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха Худайнатова на пів мільярда гривень. У дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна».
- Наприкінці січня вперше санкційні гроші колаборантів та російського олігарха надійшли в державний бюджет. Йдетьс про понад 32 млн гривень Ворон, Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски.