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Керівник Сумської єпархії УПЦ (МП) митрополит Євлогій отримав підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі

Слідство встановило, що священнослужитель у своїх проповідях і соцмережах ображав почуття віруючих Православної Церкви України.

Керівник Сумської єпархії УПЦ (МП) митрополит Євлогій отримав підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі
Фото: Вікіпедія

Керівнику Сумської єпархії УПЦ (МП) митрополиту Євлогію (в миру Євген Анатолійович Гутченко) повідомлено про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, священнослужитель у своїх проповідях публічно допускав висловлювання, що порушують релігійні права, ображають почуття віруючих Православної Церкви України.

Також керівник єпархії у одній із соцмереж поширював матеріали, в яких негативно висловлювався на адресу представників ПЦУ.

Відповідно до висновків експертів, дії підозрюваного спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі. 

Нещодавно Служба безпеки України повідомила, що зібрала докази антиукраїнської діяльності настоятеля храму та священника чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР.

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