Головне за ніч та ранок четверга, 29 лютого: бої на Новопавлівському та Авдіївському напрямках, удар по окупантах в Оленівці

99 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, збиття ще одного винищувача Су-34.

Росія продовжує активний наступ на багатьох напрямках лінії фронту, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. "Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль", – повідомив головком.

Сирський заявив, що під час роботи в частинах ОТУ Донецьк, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, "в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках". Сирський каже, що вжив заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

"Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", – додав він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 99 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав десятьох ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 38 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація сил оборони завдала ударів по вісьмох районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1150 окупантів, 44 бойові броньовані машини та 41 артилерійську систему. Від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу ворога становлять близько 413760 чоловік.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку", – повідомив Олещук, подякувавши захисникам неба за роботу.

Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. Знищили 19 та поранили 12 окупантів, повідомив Генштаб.

"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", – йдеться у повідомленні.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило на своїй сторінці у Telegram про загибель воїнів 73-го морського центру.

Бійці забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання. На жаль, їм довелося прийняти останній бій.

"Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, в морі і в глибокому тилу противника – це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом", – нагадали у командуванні.

У мережі стверджували, що операція, про яку йдеться, стосувалася висадки на Тендрівську косу біля берегів Херсонщини, проте офіційного підтвердження в ССО не надали.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!