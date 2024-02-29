Третя окрема штурмова бригада стримувала ворога на одному з флангів Авдіївки, щоб забезпечити вихід з міста інших підрозділів.

У новому відео проєкту “Український Свідок” Микола Зінкевич із позивним “Макар”, командир штурмової групи «NC 13» 2 штурмового батальйону 3 ОШБр, розповів про бої за Авдіївку.

Його бригада стримувала росіян на одному з флангів, щоб інші підрозділи Збройних Сил могли вийти. “Макар” розповів, що відбувалося в Авдіївці, яких втрат зазнали росіяни та чи можна було врятувати місто.

“Ми мали задачу – тримати оборону у визначеному секторі у будь-який спосіб, – розповідає чоловік. – Враховуючи все пережите, я не до кінця можу повірити, що вдалося вийти цілим та неушкодженим”.

“Макар” каже, коли противник дізнався, що у місто заходить 3 ОШБр, то почав накопичувати сили. Росіяни використовували все, що можна: техніку, авіацію, КАБи (керовані авіабомби), гелікоптери, міномети, арту, касетні боєприпаси та величезну кількість FPV-дронів.

“Противник оточував нас живою силою кожного дня, накатувався по 6-10 разів, – згадує командир. – А живої сили, “м’яса”, у нього (ворога, – ред.) в Авдіївці було більше, ніж у Бахмуті. Противник ліз по 20-30 людей на одну позицію”.

Росіяни зазнавали величезних втрат. За словами Макара, його побратими за 6-7 днів ліквідували близько 2 рот противника.

“Сорок наших бійців знищили від 220 до 240 осіб противника, – каже Макар. – Це тільки вбиті. Сама 3 ОШБр була розтягнута на велику відстань. За підтвердженими даними, завдяки роботі нашої бригади росіяни втратили близько півтори тисячі осіб вбитими та три-чотири тисячі пораненими”.

Деякі бійці 3 ОШБр під час боїв у Авдіївці особливо відзначились.

“Для хлопця із позивним “Жовтий” це був перший бойовий вихід, – розповідає Макар. – На його рахунку близько сорока знищених противників, включно із командиром групи розвідки. “Жовтий” працював як гранатометник, кулеметник, стрілець, навіть як командир позиції”.

Також “Макар” відзначив бійця із позивним “Кода”, який евакуював понад 50 поранених та контужених.

На думку командира штурмової групи, вивід наших військ з Авдіївки був єдино правильним рішенням.

“Ми й без того втратили багато людей на цій війні, – каже він. – У цьому випадку Авдіївку вже нічого не врятувало б”.