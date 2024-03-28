Зеленський розповів, яка зброя найбільше потрібна Україні та чому США вигідно допомагати Києву

"Гроші, які виділяють Конгрес, адміністрація, здебільшого 80% цих грошей - принаймні більш ніж 75% - залишаються в США", - сказав Президент України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони України найбільше потрібні американські системи ППО Patriot та артилерія.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу CBS News.

Президент висловив вдячність партнерам за допомогу і додав, що Штатам теж вигідно допомагати Києву, оскільки левова частка виділених коштів залишається у США.

"Десятки мільярдів залишаються в США. Давайте будемо чесними: гроші, які виділяють Конгрес, адміністрація, здебільшого 80% цих грошей — принаймні більш ніж 75% — залишаються в США. Ці боєприпаси до нас йдуть, але виробництво відбувається там, а гроші залишаються у США, і податки залишаються у США", - розповів Зеленський.

Глава держави зауважив, що поки законодавці в США декілька місяців перебувають у глухому куті в питанні допомоги Києву, війна в Газі переорієнтувала світову увагу – і допомогу США – з боротьби України проти російського агресора.

Що відбувається з допомогою США для України