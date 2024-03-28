Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський розповів, яка зброя найбільше потрібна Україні та чому США вигідно допомагати Києву

"Гроші, які виділяють Конгрес, адміністрація, здебільшого 80% цих грошей - принаймні більш ніж 75% - залишаються в США", - сказав Президент України.

Зеленський розповів, яка зброя найбільше потрібна Україні та чому США вигідно допомагати Києву
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони України найбільше потрібні американські системи ППО Patriot та артилерія.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу CBS News.

Президент висловив вдячність партнерам за допомогу і додав, що Штатам теж вигідно допомагати Києву, оскільки левова частка виділених коштів залишається у США.

"Десятки мільярдів залишаються в США. Давайте будемо чесними: гроші, які виділяють Конгрес, адміністрація, здебільшого 80% цих грошей — принаймні більш ніж 75% — залишаються в США. Ці боєприпаси до нас йдуть, але виробництво відбувається там, а гроші залишаються у США, і податки залишаються у США", - розповів Зеленський.

Глава держави зауважив, що поки законодавці в США декілька місяців перебувають у глухому куті в питанні допомоги Києву, війна в Газі переорієнтувала світову увагу – і допомогу США – з боротьби України проти російського агресора.

Що відбувається з допомогою США для України

  • Раніше повідомлялося, що після 22 березня у засіданнях Палати представників почалася двотижнева перерва. До законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня.
  • Минулого тижня спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам.
  • Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
  • 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies