"Європейська Солідарність" вимагає відновити повноцінну роботу Ради вже цього тижня

Парламентська фракція "Європейська Солідарність" вимагає відновити повноцінну роботу Верховної Ради. Про це йдеться у заяві "ЄС". Там зазначають, що Україна через збільшення кількості і інтенсивності обстрілів країна переживає нові випробування, що потребує концентрації зусиль всіх гілок влади, натомість парламент "дезорієнтований і напівспроможний".

"Незважаючи на щоденні російські обстріли мирних міст, знищення цивільної інфраструктури (насамперед енергетичної), владна більшість у Верховній Раді так і не спромоглася зібратися на засідання і обговорити посилення наших фортифікаційних споруд, забезпечення ЗСУ ракетами, снарядами і дронами. Вимоги патріотичної опозиції зібрати парламент і сформувати актуальний порядок денний ігноруються.

Влада уникає відповіді, яким чином ворогу вдалося завдати енергетичному комплексу значних руйнувань. Хоч представники влади вихвалялися, що виділили десятки мільярдів бюджетних коштів на захист енергетичних об’єктів і побудову укриттів для трансформаторних станцій та інших потужностей. Незрозуміло, як влада планує ліквідовувати наслідки жорстоких обстрілів і запобігати деградації безпекової ситуації", - йдеться у заяві.

Тож, «Європейська Солідарність» вимагає терміново зібрати засідання Верховної Ради України для обговорення нагальних питань, а також розпочати розгляд змін до закону про мобілізацію, щоб запровадити механізми мотивації для мобілізованих і забезпечити заміну захисникам, які тримають фронт понад два роки повномасштабного вторгнення.

"«ЄС» публічно звертається до голови ВР і керівництва монобільшості з вимогою скликати пленарне засідання вже цього тижня і забезпечити якісний та актуальний порядок денний. Якщо «слуги народу» неспроможні це зробити, варто визнати відсутність монобільшості, переформатувати її і створити коаліцію відповідальності, спроможну повернути субʼєктність і авторитет парламенту", - кажуть в "ЄС".