Руслан Стефанчук зазначив, що такі особи поширюють неправдиву інформацію.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ті, хто ставлять під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського, є ворогами України.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

“Будь-які особи, які сьогодні, в період воєнного стану, ставлять питання легітимності президента України це вороги України”, – сказав Стефанчук.

Він зазначив, що такі особи поширюють неправдиву інформацію.

“Я дуже не хочу, щоб політичні гниди розхитували питання легітимності влади в України”, – додав спікер.

Стефанчук зауважив, що 108 стаття Конституції чітко регламентує момент завершення здійснення повноважень президента – це вступ на посаду новообраного президента. Водночас закон про правовий режим воєнного стану має норму, що всі органи державної влади продовжують діяти до того моменту, поки не буде знято спеціальний режим воєнного стану.