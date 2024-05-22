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Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ

Руслан Стефанчук зазначив, що такі особи поширюють неправдиву інформацію.

Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Голова ВРУ Руслан Стефанчук
Фото: Макс Требухов

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ті, хто ставлять під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського, є ворогами України.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua. 

“Будь-які особи, які сьогодні, в період воєнного стану, ставлять питання легітимності президента України це вороги України”, – сказав Стефанчук. 

Він зазначив, що такі особи поширюють неправдиву інформацію. 

“Я дуже не хочу, щоб політичні гниди розхитували питання легітимності влади в України”, – додав спікер. 

Стефанчук зауважив, що 108 стаття Конституції чітко регламентує момент завершення здійснення повноважень президента – це вступ на посаду новообраного президента. Водночас закон про правовий режим воєнного стану має норму, що всі органи державної влади продовжують діяти до того моменту, поки не буде знято спеціальний режим воєнного стану. 

  • Раніше українські ЗМІ повідомляли, що Офіс Президента підготував звернення до Конституційного Суду щодо легітимності Зеленського.
  • Якби не повномасштабна війна, навесні цього року в Україні мали би відбутися вибори президента України. Однак вибори заборонені на період воєнного стану. Влада і раніше попереджала, що Росія намагатиметься проштовхнути тезу про "нелегітимність" у зв'язку з завершенням встановлених за законодавством мирного часу термінів повноважень президента і Верховної Ради. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться". За даними української розвідки, росіяни розгорнули інформаційну операцію під назвою "Майдан-три", під час якої намагатимуться поставити під сумнів законність перебування при владі українського президента.
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