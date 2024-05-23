Опитування: понад 70% громадян ЄС підтримують санкції проти Росії та посилення військового потенціалу блоку

72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти Росії, її компаній та фізичних осіб, а 70% погоджуються з наданням фінансової підтримки Україні. Шість із десяти опитаних схвалюють надання нашій державі статусу кандидата в ЄС та європейське фінансування закупівель і постачання військової техніки в Україну.

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Євробарометр".

Майже 87% респондентів підтримують надання гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни, 83% згодні з тим, щоб приймати біженців у ЄС.

Війна в Україні розглядається у списку з п'ятнадцяти позицій як одна з двох найважливіших проблем, що стоять перед Європейським Союзом - 35% відповідей, що на 7 пунктів більше, ніж у листопаді 2023 року. За цією проблемою слідують імміграція (24%), міжнародна ситуація (22%) та інфляція (19%).

Понад три чверті європейців (77%) виступають за загальну політику оборони та безпеки серед країн ЄС, тоді як понад сім із десяти громадян ЄС (71%) згодні з тим, що блоку необхідно зміцнити свій потенціал із виробництва військової техніки.

При цьому 69% опитаних виступають за єдину зовнішню політику держав-членів союзу. Понад дві третини громадян згодні з тим, що ЄС є місцем стабільності у неспокійному світі (67%) і що ЄС має достатню силу та інструменти для захисту економічних інтересів Європи у глобальній економіці (69%).

На думку 34% безпека та оборона є пріоритетними напрямками ЄС у середньостроковій перспективі, за ними йдуть клімат та навколишнє середовище (30%).