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У Харкові за один день поранені майже 60 людей. Точна кількість загиблих ще невідома, – Зеленський

До ліквідації наслідків терору залучено майже 200 рятувальників ДСНС України та десятки одиниць техніки.

У Харкові за один день поранені майже 60 людей. Точна кількість загиблих ще невідома, – Зеленський
Фото: Telegram / Zelenskiy

Весь день Харків під ударами російських терористів. Повітряна тривога на Харківщині триває вже понад 12 годин, повідомив увечері президент Володимир Зеленський. 

“Керовані авіабомби та ракети проти звичайної забудови Харкова, звичайного цивільного життя міста. Будівельний гіпермаркет вщент згорів, досі триває ліквідація пожежі. Були влучання по центральному парку, по звичайних будинках. Точна кількість загиблих людей станом на зараз ще невідома. Загалом тільки за один цей день і тільки в Харкові поранені майже 60 людей. Усім надається необхідна допомога”, – написав президент.

Він зазначив, що до ліквідації наслідків терору залучено майже 200 рятувальників ДСНС України та десятки одиниць техніки. На місці працюють близько 400 поліцейських. Задіяні всі екстрені служби. 

“Дякую всім у світі, хто зараз підтримує Україну, наш Харків та засуджує російський терор. Важливо бути всім разом, щоб російський терор був подоланий і щоб кожен, хто винний у цих ударах, отримав справедливу відповідь. Кожен, хто підтримує нас системами ППО, кожен, хто постачає Україні зброю для захисту від російських терористів, кожен, хто у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч і не має дефіциту рішучості, є справжнім рятівником життя”, – написав президент.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на сьогоднішні удари Росії по Харкову і запропонував партнерам два способи, якими можна завадити таким ударам у майбутньому. Глава МЗС закликав надати більше ППО та дозволити бити по Росії.

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