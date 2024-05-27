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Головред "Економічної правди" повідомив про порозуміння з ТЦК і долучення до армії (доповнено)

Чоловік сказав, що піде служити туди, куди збирався. 

Головред "Економічної правди" повідомив про порозуміння з ТЦК і долучення до армії (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: Армія Інформ

Співробітники територіального центру комплектування близько доби утримували головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не дозволяючи йому вийти на зв'язок із рідними. 

Про це пише "Українська правда". 

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок", – прокоментувала головна редакторка видання Севгіль Мусаєва.

За її словами, тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського.

Оновлення. Близько 20 години Дєнков повідомив, що порозумівся з ТЦК і незабаром долучиться до підрозділу, до якого хотів. 

"Порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант", – сказав він.

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