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Міноборони оголошує конкурс на розробку симуляторів для тренувань на основі технологій віртуальної реальності

Основні напрямки: використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння, тактична медицина, ситуаційна обізнаність тощо.

Міноборони оголошує конкурс на розробку симуляторів для тренувань на основі технологій віртуальної реальності
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України оголошує конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR (віртуальна та доповнена реальність).

У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації.

Міністерство оборони зазначає, що підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. 

“Навчання – важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у  масштабуванні”, – заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Основні напрямки: використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння, тактична медицина, ситуаційна обізнаність тощо.

Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.

Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами до подання можна за посиланням.

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