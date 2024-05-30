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СБУ спільно з ФБР та партнерами з ЄС викрила міжнародну мережу хакерів

Мережа розробляла віруси-вимагачі для атак на американські та європейські компанії.

СБУ спільно з ФБР та партнерами з ЄС викрила міжнародну мережу хакерів
Фото: СБУ

Служба безпеки України та ФБР спільно з правоохоронними органами Великої Британії та ЄС провели масштабну спецоперацію у 8 країнах Європи. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

У результаті спільних дій викрито більше 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, зокрема, «Pikabot», «System BC», «Bumblebee», «Smokeloader» та «IcedID».

За матеріалами міжнародного розслідування, зловмисники «зламували» мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам. Серед них і російські угруповання «BlackBasta», «Revil» та «Conti». 

Наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення.

Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів США.

За матеріалами справи, для отримання таємних відомостей зловмисники проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою спеціально створених шпигунських програм та фішингових інтернет-розсилок.

Під час обшуків в Україні, за місцем проживання одного з організаторів угруповання, виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також серверне обладнання з доказами злочинних дій.

Співробітники СБУ провели обшуки також у помешканнях інших фігурантів на Київщині та Запоріжжі. 

Паралельно у 8 країнах Євросоюзу та Північної Америки правоохоронці вилучили більше 90 серверів та заблокували понад 1000 доменів, які використовували хакери.

Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може застосувати п'яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки на одну з країн блоку. Видання The Economist вважає, що таким чином Столтенберг хотів "попередити Росію".

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