Головне за ніч та ранок четверга, 30 травня: ворожа ракетна атака, знищення двох катерів «Тунєц», обстріли прикордоння

Нічна повітряна атака, 116 бойових зіткнень , пів сотні відбитих штурмів на Куп’янському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Керчі.

За ніч Сили протиповітряної оборони збили сім ворожих крилтих ракет та 32 безбілотники типу "Shahed-131/136".

Командування Повітряних сил повідомило, що в ніч на 30 травня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ. та мису Чауда (Крим).

У результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Уночі Повітряні Сили повідомляли про здійснення російськими дальніми бомбардувальниками Ту-95МС пусків крилатих ракет з району Енгельса Саратовської області РФ.

Через цю загрозу в багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

Раніше вночі ворог також здійснив атаку за допомогою безпілотників типу "Шахед". Сили ППО працювали у Хмельницькій області.

У Харкові, за інформацією мера Ігоря Терехова, відбувся обстріл балістичними ракетами, перебито газогін, постраждали навколишні будинки. За оновленими даними від ДСНС станом на ранок, у Харкові поранені семеро людей.

Наступ на Харківському напрямку триває, загалом за добу було 116 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку росіяни продовжують проводити наступальні дії. Минулої доби було дев'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Новоєгорівка, Невське Луганської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Покровському захисники відбили 35 атак окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Невельське, Яснобродівка. Ворог за підтримки авіації намагався вибити захисників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 506 260 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Окупанти за добу здійснили 29 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, є загиблі та поранені.

Загалом зафіксовано 113 вибухів із різних видів озброєння. – один вибух, ймовірно ракетний удар. В результаті обстрілу Краснопілля загинуло дві цивільні людини та п'ятеро отримали поранення, пошкоджено адміністративні будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури та комунальний житловий будинок.

Більше інформації – в новині.

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму. Удару завдав спецпідрозділ “Group 13”. Військові вдарили українськими морськими дронами Magura V5.

Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24, йдеться у повідомленні ГУР. Ворог намагався знешкодити ударні морські дрони на підході до бухти Вузька – для цього росіяни 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також вони хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

"Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунєц»", – повідомили захисники.

Раніше повідомлялося, що військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму знову опинилися під атакою: місцеві Telegram-канали повідомили про низку вибухів у Керчі.

За твердженнями місцевих жителів, "гучних звуків" було від шести до двадцяти, у будинках тремтіли шибки. Моніторингові канали стверджують, що є щонайменше три влучання поблизу Кримського мосту, проте сама незаконна споруда не була метою обстрілу. Рух на мосту перекривали, але пізніше відновили.

Деякі пабліки радили містянам "не потрапляти під падіння касет", стверджуючи, що атака здійснювалася за допомогою ракет ATACMS в їхньому "касетному" варіанті. Також є непідтверджена інформація про знищення установки ворожої ППО "Панцир".

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