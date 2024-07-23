Amazon втратив 25 млрд доларів через свій бізнес розумних пристроїв

Стратегія Amazon встановити низькі ціни на динаміки Echo та інші розумні пристрої з голосовим помічником Alexa у сподіванні, що вони в перспективі принесуть прибуток, не виправдалася.

Про це пише The Wall Street Journal.

Коли у 2014 році Amazon розпочав продаж пристроїв для розумного дому Echo, у компанії сподівалися, що їх покупці витрачатимуть значні суми грошей на покупку товарів на Amazon, розмовляючи з голосовим помічником Alexa.

Саме так відбувається у випадку з пристроєм для читання електронних книг Kindle, який є одним із прибуткових пристроїв Amazon. Його покупці зазвичай купують електронні книги на Amazon.

Деякі пристрої Amazon генерують прямий дохід, наприклад, продаючи користувачам підписки, додані до продукту. Більш ніж половина клієнтів, які купують дверні дзвінки з інтелектуальними камерами Ring, ще одного прибуткового пристрою Amazon, який компанія купила у 2018 році, купують підписку на безпеку.

Однак у випадку з пристроями Echo такий підхід не спрацював. У результаті Amazon втратив щонайменше 25 мільярдів доларів на своєму бізнесі пристроїв між 2017 і 2021 роками. При тому, що Amazon продав понад 500 млн пристроїв з підтримкою Alexa. Тому в рамках плану компенсації втрат Amazon запускає платну версію Alexa вже цього місяця. Нова технологія дозволить користувачам керувати пристроями розумного дому за допомогою голосу, вона також включатиме генеративний штучний інтелект.