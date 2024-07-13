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У Нігерії 21 людина загинула через обвал будівлі школи

Обвал трапився, коли учні складали іспит.

У Нігерії 21 людина загинула через обвал будівлі школи
Обвал школи у Нігерії
Фото: EPA/UPG

Двадцять одна людина загинула через обвал двоповерхової будівлі школи у місті Джос, що у центральній Нігерії. Трагедія трапилася тоді, коли студенти складали іспит.

Про це пише CNN.

Ще 30 людей госпіталізовано.

За даними уряду штату Плато, всього близько 120 людей опинилися під завалом.

Місцева влада заявила, що трагедії можна було уникнути і зазначили, що імовірною причиною обвалу є слабка конструкція будівлі та небезпечне розташування біля берега річки.

Також розглядають варіант із закриттям шкіл, у яких є схожі "проблеми".

У Нігерії часто руйнуються будівлі через слабкі стандарти будівництва та низьку якість матеріалів.

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