Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
ГоловнаСуспільствоВійна

На ТОТ Херсонщини звозять російських "наставників", які повинні навчити колаборантів, як "любити" Росію

Для цього окупанти створили "центр розвитку компетенцій Херсонської області".

На ТОТ Херсонщини звозять російських "наставників", які повинні навчити колаборантів, як "любити" Росію
Фото: ЦНС

Росіяни почали звозити на тимчасово окуповані території Херсонської області так званих "наставників" з РФ, які мають "підвищити компетентність" місцевих колаборантів і розповідатимуть про велич "російської цивілізації". 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що для приїжджих росіян створили спеціальні "Центри розвитку компетенцій Херсонської області", де місцеві колаборанти проходитимуть навчання 

"Колишні прибиральники, працівники нижчої ланки й всі інше, хто отримав посади у фейковій адміністрації області", — пишуть у спротиві.

За планом колаборанти мають пройти окремий курс "патріотизму", де їм розповідатимуть про велич "російської цивілізації" й відкидатимуть існування української нації.

"Центр національного спротиву зауважує, що всі ці курси є свідченням колабораційної діяльності й тому кожен їх відвідувач отримає покарання за свою діяльність", — додають у спротиві.

  • На тимчасово окупованій території Запорізькій області росіяни створили 12 молодіжних рухів, які активно займаються мілітаризацією українських дітей і пропагандою.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies