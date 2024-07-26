На ТОТ Херсонщини звозять російських "наставників", які повинні навчити колаборантів, як "любити" Росію

Для цього окупанти створили "центр розвитку компетенцій Херсонської області".

Росіяни почали звозити на тимчасово окуповані території Херсонської області так званих "наставників" з РФ, які мають "підвищити компетентність" місцевих колаборантів і розповідатимуть про велич "російської цивілізації".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що для приїжджих росіян створили спеціальні "Центри розвитку компетенцій Херсонської області", де місцеві колаборанти проходитимуть навчання

"Колишні прибиральники, працівники нижчої ланки й всі інше, хто отримав посади у фейковій адміністрації області", — пишуть у спротиві.

За планом колаборанти мають пройти окремий курс "патріотизму", де їм розповідатимуть про велич "російської цивілізації" й відкидатимуть існування української нації.

"Центр національного спротиву зауважує, що всі ці курси є свідченням колабораційної діяльності й тому кожен їх відвідувач отримає покарання за свою діяльність", — додають у спротиві.