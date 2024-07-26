Нікопольський район Дніпропетровщини зазнав майже 20 атак росіян, один житель у важкому стані

Окупанти били з артилерії та використали дрон.

Нікопольський район Дніпропетровщини зазнавв майже 20 ворожих атак 26 липня.

Як повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, населені пункти потерпали від ударів дронами-камікадзе і артилерії.

Під обстріли потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади.

У результаті атак пстраждав 75-річний чоловік. Його у важкому стані забрали до лікарні.

Також пошкоджена інфраструктура, 12 приватних будинків, дві господарські споруди, адмінбудівля, авто, газогони.