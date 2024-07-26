Росіяни за день атакували 6 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 26 липня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 69 вибухів.

По Білопільській громаді росіяни били з артилерії, а по Есманьській - FPV-дронами.

Краснопільську громаду ворог обстріляв з артилерії та мінометів.

По Юнаківській громаді російська армія вдарила ракетами з літака та безпілотниками.

Великописарівську та Шалигинську громади окупанти обстріляли з мінометів.