Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита і ПДВ на все енергетичне обладнання

Від податків і митних зборів звільнили імпорт засобів РЕБ, тактичні навушники спеціального військового призначення та деякі комплектуючі для виробництва і ремонту машин розмінування.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які скасовують ввізне мито і ПДВ на все енергетичне обладнання, передає "РБК-Україна".

Йдеться про законопроєкти 11258 - про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування, а також 11259 - про внесення змін до розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Закони передбачають, що від податків і митних зборів звільнили імпорт засобів радіоелектронної боротьби, тактичні навушники спеціального військового призначення та деякі комплектуючі для виробництва і ремонту машин розмінування. Правки до документів передбачають також звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну енергетичного обладнання. У переліку - електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумулятори (крім акумуляторів малої потужності). Також у переліку є обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.