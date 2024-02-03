Російська армія зі Смерчів обстріляли Новогродівку на Донеччині

Під обстрілами опинилися Авдіївка, Красногорівка та Констянтинівка.

Сьогодні вранці окупанти завдали ударів зі "Смерчів" по Новогродівці Донецької області. В Авдіївці внаслідок ударів постраждали людина. Під ворожими обстрілами опинилися шість громад Донеччини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За інформацією Філашкіна, в Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Желанного, в Мар'їнській — Красногорівка. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому.

Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні вранці росіяни зі Смерчів обстріляли Новогродівку.

У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Диліївки, Білої Гори і Ступочок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під вогнем опинився Сіверськ.

За добу з лінії фронту евакуйовано 136 осіб, у тому числі 47 дітей.