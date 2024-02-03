​Час формулювати потреби фронту
​Час формулювати потреби фронту
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру
Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія зі Смерчів обстріляли Новогродівку на Донеччині

Під обстрілами опинилися Авдіївка, Красногорівка та Констянтинівка.

Російська армія зі Смерчів обстріляли Новогродівку на Донеччині
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні вранці окупанти завдали ударів зі "Смерчів" по Новогродівці Донецької області. В Авдіївці внаслідок ударів постраждали людина. Під ворожими обстрілами опинилися шість громад Донеччини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За інформацією Філашкіна, в Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Желанного, в Мар'їнській — Красногорівка. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому. 

Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні вранці росіяни зі Смерчів обстріляли Новогродівку.

У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Диліївки, Білої Гори і Ступочок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під вогнем опинився Сіверськ.

За добу з лінії фронту евакуйовано 136 осіб, у тому числі 47 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies