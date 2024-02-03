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Уночі сили ППО знищили 9 з 14 ворожих безпілотників

Ворог цілив по енергооб'єктах України.

Уночі сили ППО знищили 9 з 14 ворожих безпілотників
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

Цієї ночі 3 лютого РФ запустила по Україні 14 БпЛА «Shahed-136/131» та керовані ракети Х-59. Основиними цілями ворога були енергооб'єкти. Силам ППО вдалося приземлити 9 ворожих дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

"У ніч на 3 лютого 2024 року противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської обл. – рф", – ідеться у повідомленні.

За інформацією ПС, значну частину «шахедів» ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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