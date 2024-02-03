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Окупанти поранили сімох жителів Херсонщини, серед постраждалих – дитина

Армія РФ поцілила у житлові квартали населених пунктів області.

Окупанти поранили сімох жителів Херсонщини, серед постраждалих – дитина
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія знову обстріляла Херсон та область. За минулу добу ворог здійснив 67 обстрілів, випустивши 218 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По Херсону ворог спрямував 49 снарядів, в тому числі керовану авіабомбу, – повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні", – повідомив він.

Внаслідок російських обстрілів 7 людей дістали поранення, з них – 1 дитина.

Вчора російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева жителька.

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