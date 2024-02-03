Українські виробники здатні забезпечити потребу ЗСУ в броньованих автомобілях, виробляти вітчизняну техніку серійно та розробляти нові зразки.

Про це в інтерв’ю на каналі Ukraine World News заявив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

За його словами, українські виробники бронетехніки зараз нарощують власне виробництво.

«2022 рік був роком становлення, оговтання від шоку вторгнення. Підприємства зосереджувалися на релокації, логістиці, відновленні розірваних ланцюжків постачання. 2023 рік став роком становлення та розгону. Вже у 2024 рік ми входимо в зовсім інших умовах. Ми здатні виробляти техніку серійно, здатні розробляти нові зразки та забезпечувати потреби Збройних Сил України», – заявив Бельбас.

Він також відзначив, що протягом 2022 року нашій військові отримали дуже багато різноманітної західної техніки, яку дуже важко обслуговувати.

«Зараз ми можемо проаналізувати та порівняти нашу техніку з іноземними аналогами, і тут я би віддав перевагу все таки українським продуктами. Не тільки тому, що ми їх розробляємо та виробляємо. Насамперед, тому, що українські компанії можуть забезпечити коротше логістичне плече для сервісного обслуговування та ремонту і це дуже важливо для підтримання боєготовності», – каже він.

За його словами, 80% ремонтів техніки, яка вироблена ТОВ «Українська бронетехніка», виконуються виїзними сервісними бригадами поблизу лінії фронту.