Попри обстріли РФ, в енергосистемі України вчора зафіксували профіцит

В енергосистемі України 2 лютого виник профіцит електроенергії попри обстріли РФ. Надлишки сумарною величиною постачання 1 600 МВт-год передавалися до Польщі.

Про це інформує Міненергетики.

"У короткострокові ремонти вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, після закінчення робіт до мережі під'єднали блок та корпус теплоелектростанцій. В резерві шість одиниць теплової генерації, що будуть залучені у разі потреби", – ідеться у повідомленні.

Поточної доби прогнозується імпорт електроенергії – 9 979 МВт-год, водночас передбачається експорт до Молдови – 810 МВт-год.

Також відомо, що на ремонт вийшли два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднано блок і корпус теплоелектростанцій.

У резерві шість одиниць теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби.

Через нічні обстріли також було частково знеструмлено обладнання ТЕС. Споживачі залишилися без світла. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Враховуючи, що за останній тиждень ворог втретє атакує енергооб'єкти Дніпропетровщини, у Кривому Розі для стабілізації ситуації та проведення відновлювальних робіт енергетики змушені були застосовувати графіки аварійних відключень споживачів", – пояснили у міністерстві.

Окрім цього, вночі були збої у роботі обладнання керування на підстанції 220 кВ у Миколаївській області. Обставини з'ясовуються.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу стався обрив проводів на опорах. Були знеструмлення в одному населеному пункті, усіх споживачів вже під'єднали до електропостачання.

З технічних причин відключались лінії 110 кВ на Одещині, знеструмились побутові споживачі у двох населених пунктах, усіх заживлено.