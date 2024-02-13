Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вночі обстріляли Гуляйполе Запорізької області, є поранений, – ОВА

За добу російська армія понад 120 разів обстріляла область. 

Окупанти вночі обстріляли Гуляйполе Запорізької області, є поранений, – ОВА
Архівне фото
Фото: 1news.zp.ua

Російська армія 127 разів обстріляла Запорізьку область за добу. Вночі артилерійським вогнем накрили Гуляйполе, у місті частково зруйнований житловий будинок, є поранений.

"Вночі ворог знову обстріляв Гуляйполе. Внаслідок артилерійського удару поранений мешканець міста, частково зруйнований житловий будинок, виникли пожежі", – повідомив начальник Запорізької обласної військовох адміністрації Іван Федоров.

Він додав, що правоохоронці продовжують евакуацію мешканців з прифронтових територій.

"За минулу добу дві людини – зі Степногірська і з Гуляйполя – прийняли рішення виїхати в безпечне місце", – сказав Федоров.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies