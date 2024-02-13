Окупанти вночі обстріляли Гуляйполе Запорізької області, є поранений, – ОВА

Російська армія 127 разів обстріляла Запорізьку область за добу. Вночі артилерійським вогнем накрили Гуляйполе, у місті частково зруйнований житловий будинок, є поранений.

"Вночі ворог знову обстріляв Гуляйполе. Внаслідок артилерійського удару поранений мешканець міста, частково зруйнований житловий будинок, виникли пожежі", – повідомив начальник Запорізької обласної військовох адміністрації Іван Федоров.

Він додав, що правоохоронці продовжують евакуацію мешканців з прифронтових територій.

"За минулу добу дві людини – зі Степногірська і з Гуляйполя – прийняли рішення виїхати в безпечне місце", – сказав Федоров.