Окупанти вночі обстріляли Гуляйполе Запорізької області, є поранений, – ОВА

Російська армія 127 разів обстріляла Запорізьку область за добу. Вночі артилерійським вогнем накрили Гуляйполе, у місті частково зруйнований житловий будинок, є поранений.
"Вночі ворог знову обстріляв Гуляйполе. Внаслідок артилерійського удару поранений мешканець міста, частково зруйнований житловий будинок, виникли пожежі", – повідомив начальник Запорізької обласної військовох адміністрації Іван Федоров.
Він додав, що правоохоронці продовжують евакуацію мешканців з прифронтових територій.
"За минулу добу дві людини – зі Степногірська і з Гуляйполя – прийняли рішення виїхати в безпечне місце", – сказав Федоров.
- Протягом доби росіяни завдали п'яти ракетних і 113 авіаційних ударів та здійснили 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення та завдано збитків інфраструктурі.
- Авіаційних ударів зазнали 17 населених пунктів, понад 110 опинилися під артилерійським вогнем.
- Також в ніч на 13 лютого РФ вдарила по об'єктах інфраструктури та енергетики в Дніпрі. На щастя, минулося без жертв.