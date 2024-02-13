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На Київщині 18-річний киянин орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за військовими літаками, – СБУ

Крім того, фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергооб’єктах. За державну зраду молодику загрожує довічне ув’язнення.

На Київщині 18-річний киянин орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за військовими літаками, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що її кіберфахівці затримали ще одного агента ФСБ, який, за даними спецслужби, збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на Київщині. 

СБУ повідомляє, що підозрюваний намагався виявити місця базування авіації ЗСУ. Також його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ. Для збору розвідінформації чоловік оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому.

Крім того, як повідомляє спецслужба, фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергооб’єктах.

Співробітники СБУ заявив, що затримали підозрюваного, коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

СБУ повідомила, що за виконання ворожих завдань зрадник отримував від ФСБ гроші, які надходили на його банківську картку.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку «заходили» кошти від ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Минулого місця у Харкові затримали 18-річного хакера за коригування обстрілів окупантів по місту та підготовку кібератак. Слідство встановило, що за наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня. Наразі фігурант знаходиться під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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