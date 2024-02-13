У січні ВВП України зріс на 3,5% у порівнянні з січнем минулого року

В перший місяць 2024 року українська економіка демонструє продовження тенденції відновлювального зростання. За попередніми даними, Мінекономіки оцінює зростання ВВП в січні на рівні 3,5% [±1%] порівняно з січнем 2023 року.

“Ключовими факторами підтримки позитивної економічної динаміки на початку року стали зростаючий інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей”, – повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що робота Українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку широкомасштабного вторгнення РФ та продовжити нарощувати економічну активність, в першу чергу виробниками аграрної і металургійної продукції, підприємствами з добування металевих руд та діяльності залізничного транспорту.

Також, за даними Свириденко, зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини місяця позитивно вплинуло як на діяльність експортерів, так і на діяльність виробників, суттєво залежних від імпортної сировини.

За попередніми оцінками, у січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку. Транспортну галузь підтримували нарощування внутрішніх залізничних перевезень та переробка вантажів у морських портах. Продовження відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих виробництв, а саме металургії, добування металевих руд та агропереробки, а також енергетики не тільки обумовило позитивні тенденції в промисловості, а й сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

В свою чергу через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі.

“Позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року. Українська економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу. Ключовими невирішеними проблемами лишаються триваюче руйнування виробничих потужностей, складна ситуація на ринку праці через високу міграцію, а також відсутність доступних кредитних ресурсів”, – резюмувала Юлія Свириденко.