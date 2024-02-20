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"Віскігейт": країни Балтії експортують до Росії рекордно багато алкоголю

Литву та Латвію використовують західні компанії, які не хочуть торгувати з РФ напряму.

"Віскігейт": країни Балтії експортують до Росії рекордно багато алкоголю
Кордон Латвії з Росією
Фото: Saeimas administrācija

Латвія стала найбільшим постачальником алкогольних напоїв до Росії у 2023 році. Із загального обсягу експорту у понад 1,1 мільярда євро половину займають віскі, який країна навіть не виробляє, та інше спиртне. 

Як зазначає Euronews, навіть Італія, яка є одним з визнаних лідерів галузі, експортувала до Росії менше вина, ніж Латвія, яка практично не має виноробних господарств. На другому місці за кількістю ввезеного до РФ алкоголю розташувалася сусідня Литва. 

Експерти пояснюють ситуацію хитрістю західних виробників спиртного: ті намагаються приховати свою діяльність з Росією, тому використовують країни Балтії як хаб для реекспорту. При цьому формально не порушуються жодні впроваджені ЄС санкції. У самій Латвії економісти наголошують: за останні 10 років країна "надзвичайно" скоротила частку експорту до країни-агресора - з 14 до 6 відсотків. 

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