Суд у Британії дозволив будувати тунель під Стоунхенджем

Активісти вважають, що цей проєкт завдасть шкоди всесвітньо відомій пам'ятці під захистом ЮНЕСКО.

Високий суд у Лондоні відхилив позов громадських активістів, які вимагали заборонити будівництво автомобільного тунелю під Стоунхенджем - пам'яткою, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Як повідомляє Deutsche Welle, проєкт будівництва підземної траси, яка б розвантажила дороги поблизу місця, що приваблює мільйони туристів, британський уряд розробив ще у 2020 році. Чиновники вважають, що тунель дозволить зменшити рівень шумового забруднення біля пам'ятки і не завдасть їй жодної шкоди.

Натомість активісти переконані, що підземні роботи негативно вплинуть на Стоунхендж, а також критикують величезну вартість споруди, яка сягає 1,7 мільярда фунтів (більше 2 мільярдів євро). Проте суд не дослухався до їхніх аргументів та дійшов висновку, що урядовий проєкт не порушує законодавство.