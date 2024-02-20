Байден зібрав рекордний для демократів бюджет передвибочої кампанії

Чинний президент США і кандидат на цю посаду Джо Байден оприлюднив рекордний бюджет передвиборчої кампанії у 130 мільйонів доларів після січневого збору, пише британська газета Financial Times.
У січні Байден зібрав понад 42 мільйони доларів, що дало йому рекордні 130 мільйонів доларів напередодні листопадових президентських виборів у США – попри стурбованість щодо його віку і слабкі результати опитувань.
Це найбільша сума, яку будь-коли накопичив демократ до цього моменту виборчого циклу.
Водночас скарбниця суперника Байдена Дональда Трампа виснажується через його судові витрати. Сам Трамп не оприлюднив дані про збирання коштів за січень, але групи, які підтримують його кандидатуру до Білого дому, заявили про 66 мільйонів доларів на кінець 2023 року. На той час Байден мав 118 мільйонів. Різниця у 52 мільйони доларів дорівнювала судовим витратам республіканця.
- Спеціальний радник Міністерства юстиції Роберт Гур, який розслідував неправильне поводження американського лідера Джо Байдена з секретними документами після його віцепрезидентства, заявив що пам'ять Байдена під час дотипу була "суттєво обмежена".
- Трампу, який всього на чотири роки молодший за Байдена, загрожує низка цивільних і кримінальних справ, його сума судових витрат швидко зростає. Минулого тижня суддя Нью-Йорка зобов'язав колишнього президента виплатити 355 мільйонів доларів штрафу за шахрайство. Трампу також було заборонили обіймати будь-які керівні посади у бізнес-установах на території штату.
- Окрім того, спеціальний прокурор Міністерства юстиції Джек Сміт також звинуватив Трампа у неправильному поводженні із секретними документами та, в іншій справі, у змові з метою зриву виборів 2020 року. Трамп відкинув усі звинувачення.