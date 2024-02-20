Байден зібрав рекордний для демократів бюджет передвибочої кампанії

Байден і Трамп під час дебатів у 2020 році

Чинний президент США і кандидат на цю посаду Джо Байден оприлюднив рекордний бюджет передвиборчої кампанії у 130 мільйонів доларів після січневого збору, пише британська газета Financial Times.

У січні Байден зібрав понад 42 мільйони доларів, що дало йому рекордні 130 мільйонів доларів напередодні листопадових президентських виборів у США – попри стурбованість щодо його віку і слабкі результати опитувань.

Це найбільша сума, яку будь-коли накопичив демократ до цього моменту виборчого циклу.

Водночас скарбниця суперника Байдена Дональда Трампа виснажується через його судові витрати. Сам Трамп не оприлюднив дані про збирання коштів за січень, але групи, які підтримують його кандидатуру до Білого дому, заявили про 66 мільйонів доларів на кінець 2023 року. На той час Байден мав 118 мільйонів. Різниця у 52 мільйони доларів дорівнювала судовим витратам республіканця.