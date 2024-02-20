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США запропонували Радбезу ООН резолюцію про тимчасове припинення вогню у Газі, − ЗМІ

Вашингтон також застеріг Єрусалим від вторгнення у Рафах.

США запропонували Радбезу ООН резолюцію про тимчасове припинення вогню у Газі, − ЗМІ
Наземна операція армії Ізраїлю в секторі Газа.
Фото: Israel Defense Forces

США запропонували Раді Безпеки ООН проєкт резолюції, який закликає до тимчасового припинення вогню у Смузі Гази.

Про це пише BBC.

Вашингтон також застеріг Єрусалим від вторгнення у перенаселене місто Рафах на кордоні з Єгиптом.

Зазначимо, раніше Сполучені Штати уникали слів “припинення вогню” під час голосування в ООН щодо війни, водночас президент Джо Байден вжив їх у своїх коментарях. 

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США водночас планують накласти вето на інший проєкт резолюції – від Алжиру – який закликає до негайного гуманітарного припинення вогню.

У Рафаху зараз перебуває понад мільйон переміщених палестинців, які складають приблизно половину населення Смуги Гази. До війни у місті мешкало лише 250 тисяч людей.

  • Член військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що у разі, коли ХАМАС не звільнить усіх утримуваних у Газі заручників до початку Рамадану, тобто 10 березня, ЦАХАЛ у березні розпочне наступ на Рафах.
  • США та кілька західних союзників Ізраїлю попередили Єрусалим, що наступ на Рафах у нинішніх умовах буде катастрофічним. 
  • Ізраїль заявив, що розробить план евакуації цивільного населення до того, як він увійде на територію міста. Нетаньягу вважає, що Ізраїль не зможе ефективно обмежити ХАМАС, не захопивши Рафах. Вважається, що терористи тримають там деяких заручників, також у місті переховується керівництво ХАМАСу.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уникнення наступу на Рафах означало б програш у війні проти ХАМАСу.
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