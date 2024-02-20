США запропонували Радбезу ООН резолюцію про тимчасове припинення вогню у Газі, − ЗМІ

Вашингтон також застеріг Єрусалим від вторгнення у Рафах.

США запропонували Раді Безпеки ООН проєкт резолюції, який закликає до тимчасового припинення вогню у Смузі Гази.

Про це пише BBC.

Вашингтон також застеріг Єрусалим від вторгнення у перенаселене місто Рафах на кордоні з Єгиптом.

Зазначимо, раніше Сполучені Штати уникали слів “припинення вогню” під час голосування в ООН щодо війни, водночас президент Джо Байден вжив їх у своїх коментарях.

США водночас планують накласти вето на інший проєкт резолюції – від Алжиру – який закликає до негайного гуманітарного припинення вогню.

У Рафаху зараз перебуває понад мільйон переміщених палестинців, які складають приблизно половину населення Смуги Гази. До війни у місті мешкало лише 250 тисяч людей.