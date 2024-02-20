Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою

"Ми не можемо відвернутися від українського народу, який бореться і гине...за збереження своєї демократії та суверенітету".

У США двопартійна група законодавців закликає своїх колег підтримати альтернативну версію законопроєкту про допомогу Україні та іншим державам, а також заходи з безпеки кордону.

Про це пише The Hill.

Конргесмени Браян Фіцпатрік і Джаред Голден з Палати представників у листі наголосили на терміновості надання допомоги Україні.

“Протягом двох років після того, як Росія вторглася в Україну в рамках найнахабнішої кампанії територіальної агресії в Європі з часів Другої світової війни, підтримка Америки молодої української демократії була консенсусом двох партій у Конгресі”, − зазначили Фіцпатрік і Голден у листі.

“Але поки ми пишемо, позиція України під загрозою. У її борців за свободу закінчуються боєприпаси, і вони відступають зі Сходу, прокладаючи шлях для подальшого просування Росії. Це прямий результат тупика Конгресу”, − додали вони.

Конгресмени закликають не відвертатися від українського народу, який бореться з росіянами й гине за збереження своєї демократії та суверенітету. "Українці довели, що, маючи американську зброю та боєприпаси, вони можуть виграти цю боротьбу. Ми знаємо, що без них вони можуть зазнати поразки”, − йдеться у листі ініціаторів законопроєкту.

Що відбувається з голосуванням у США за допомогу Україні