Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою

У США двопартійна група законодавців закликає своїх колег підтримати альтернативну версію законопроєкту про допомогу Україні та іншим державам, а також заходи з безпеки кордону.
Про це пише The Hill.
Конргесмени Браян Фіцпатрік і Джаред Голден з Палати представників у листі наголосили на терміновості надання допомоги Україні.
“Протягом двох років після того, як Росія вторглася в Україну в рамках найнахабнішої кампанії територіальної агресії в Європі з часів Другої світової війни, підтримка Америки молодої української демократії була консенсусом двох партій у Конгресі”, − зазначили Фіцпатрік і Голден у листі.
“Але поки ми пишемо, позиція України під загрозою. У її борців за свободу закінчуються боєприпаси, і вони відступають зі Сходу, прокладаючи шлях для подальшого просування Росії. Це прямий результат тупика Конгресу”, − додали вони.
Конгресмени закликають не відвертатися від українського народу, який бореться з росіянами й гине за збереження своєї демократії та суверенітету. "Українці довели, що, маючи американську зброю та боєприпаси, вони можуть виграти цю боротьбу. Ми знаємо, що без них вони можуть зазнати поразки”, − йдеться у листі ініціаторів законопроєкту.
Що відбувається з голосуванням у США за допомогу Україні
- Законопроєкт законодавців-центристів “Захист кордонів, захист демократії” представили минулого тижня. Він передбачає виділення Пентагону 66,32 мільярда доларів для підтримки країн, які є учасниками бойових дій, зокрема 47 мільярдів доларів для України і 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.
- Документ також містить положення про кордон, зокрема відновлення політики “Залишатися в Мексиці” на один рік і позбавляє Київ, Смугу Гази й інші гарячі точки у світі будь-якої гуманітарної допомоги.
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.
- Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що палата представників не ухвалить документ. Минулого тижня Джонсон достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
- На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт можуть схвалити не раніше середини березня.
- Попри відсутність рішення Конгресу про додаткове фінансування для України, деякі постачання військової техніки та боєприпасів в Україну продовжуються згідно з укладеними раніше контрактами. Зокрема, продовжуються постачання артилерійських снарядів, ракет для HIMARS, спроможності ППО та іншого військового обладнання. Однак, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.