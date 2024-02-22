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Окупанти двадцять разів атакували Нікопольщину дронами, – ОВА

Пошкоджені лінії електропередач.

Окупанти двадцять разів атакували Нікопольщину дронами, – ОВА
Фото: Сергій Лисак

Ворог здійснив 20 атак безпілотниками по Нікопольському району Дніпропетровщини. Також, ворожа армія атакувала артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вибухи лунали в райцентрі, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Побиті комунальне та промислове підприємства. Пошкоджені 10 будинків – приватних й дачних. Понівечені 3 господарські споруди", – повідомив Лисак.

Через пошкоджені лінії електропередач також без світла залишилися мажйде 1400 споживачів.

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