Окупанти двадцять разів атакували Нікопольщину дронами, – ОВА

Ворог здійснив 20 атак безпілотниками по Нікопольському району Дніпропетровщини. Також, ворожа армія атакувала артилерією.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вибухи лунали в райцентрі, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Побиті комунальне та промислове підприємства. Пошкоджені 10 будинків – приватних й дачних. Понівечені 3 господарські споруди", – повідомив Лисак.
Через пошкоджені лінії електропередач також без світла залишилися мажйде 1400 споживачів.