Палата представників США проголосувала за дозвіл на розслідування щодо імпічменту Байдена

Контрольована республіканцями Палата представників США проголосувала в середу, 13 грудня, за офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена, пише Reuters.

Серед республіканців голоси розділилися 221 проти 212 на користь дозволу на розслідування, яке мая з’ясувати, чи отримав Байден неправомірну вигоду від закордонних ділових угод свого 53-річного сина Хантера Байдена. Перед цим молодщий Байден відмовився дати свідчення в закритому режимі.

Зазначається, що Білий дім відхилив розслідування як необґрунтоване фактами та політично мотивоване. Байден готується до можливого реваншу на виборах 2024 року зі своїм попередником-республіканцем Дональдом Трампом. Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі оголошено імпічмент, і зараз він готується до чотирьох майбутніх кримінальних процесів.

Цим розслідуванням майже напевно не вдасться усунути Байдена з посади. Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент президенту, тоді Сенат повинен буде проголосувати за засудження його за звинуваченнями двома третинами голосів — майже неможливе в палаті, де колеги Байдена-демократи мають більшість 51-49 голосів.

Але це може допомогти республіканцям висвітлювати свої звинувачення президента в корупції протягом більшої частини кампанії 2024 року.

Голосування відбулося через три місяці після того, як республіканці неофіційно почали розслідування, і не має сили для усунення президента чи іншого посадовця з посади.

Однак проголосований дозвіл на розслідування може надати республіканцям більше правових повноважень, щоб змусити адміністрацію Байдена співпрацювати, і може допомогти протистояти звинуваченням демократів, які кажуть, що цьому розслідуванню бракує легітимності.

Республіканці в Палаті представників стверджують, що Байден і його сім'я отримували прибуток від його дій, коли він обіймав посаду віце-президента президента Барака Обами з 2009 по 2017 рік, і вони зосередилися на бізнес-підприємствах його сина в Україні та Китаї в цей період.

Вони знайшли докази того, що молодший Байден спонукав клієнтів повірити, що він міг надати доступ до офісу віце-президента. Але вони не надали доказів того, що Байден вживав будь-яких офіційних заходів для допомоги цим підприємствам або отримував від них фінансову вигоду.

Байден у своїй заяві критикував республіканців Палати представників за те, що вони не виконали жодних дій на його прохання щодо будь-яких внутрішніх пріоритетів або не надали екстреного фінансування Україні та Ізраїлю.

"Республіканці в Палаті представників не приєднуються до мене. Замість того, щоб зробити щось, щоб допомогти поліпшити життя американців, вони зосереджені на тому, щоб атакувати мене брехнею", - сказав Байден.

Раніше в понеділок Хантер Байден ігнорував повістку комітету для дачі свідчень за закритими дверима, заявивши, що даватиме свідчення лише публічно, оскільки побоювався, що інакше його слова будуть спотворені.

“Немає жодних доказів на підтримку звинувачень, що мій батько був фінансово залучений у мій бізнес, тому що цього не було”, — сказав Хантер Байден.

Члени комітету заявили, що вживуть заходів, щоб засудити його за неповагу до Конгресу, що потенційно може призвести до тюремного ув'язнення.

Трампу, фавориту президентських перегонів від Республіканської партії, Палата представників двічі оголосила імпічмент за час свого президентства: у 2020 році за спробу змусити Україну почати розслідування щодо можливої корупції Байдена, а в 2021 році — за спробу скасувати його програш на виборах. Обидві спроби провалилися в Сенаті.

Хантер Байден, який описав свою боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю, також був об’єктом багаторічного кримінального розслідування.

Йому пред'явлені федеральні звинувачення в тому, що він брехав про вживання наркотиків, купуючи пістолет, і окремі звинувачення в несплаті 1,4 мільйона доларів податків. Він не визнав себе винним у звинуваченнях щодо зброї, а його адвокат заявив, що Хантер Байден повністю сплатив необхідні податки.