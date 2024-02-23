NYT: лідер демократичної більшості у Сенаті їде в Україну для тиску на республіканців у питанні виділення допомоги

Сенатор Чак Шумер, лідер більшості, їде в Україну в п’ятницю з візитом, щоб продемонструвати американську солідарність із демократичним союзником, який зазнає нападів з боку Росії, і посилити тиск на республіканців, щоб вони припинили свою опозицію щодо додаткової допомоги США, пише The New York Times.

Це перша офіційна поїздка Шумера до України, яка відбувається в критичний момент, оскільки пакет іноземної допомоги, який включає понад 60 мільярдів доларів військової допомоги для Києва, застряг на Капітолійському пагорбі через опір республіканців.

Шумер цього місяця зумів провести законопроєкт про допомогу через Сенат після місяців партійних суперечок.

Натомість у Палаті представників під тиском правих прихильників жорсткої лінії, ворожих фінансуванню військових зусиль України, спікер-республіканець Майк Джонсон відхилив прохання обох партій винести це питання на розгляд.

Шумер планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і його новопризначеним воєначальником Олександром Сирським. Він сказав, що сподівається показати, як зволікання Конгресу з наданням додаткової допомоги зашкодило зусиллям України на полі бою, і закликати республіканців Палати представників вжити заходів, поки не пізно.

“Ми думаємо, що зможемо повернути дуже вагомі, конкретні докази того, чому Україна вперше програє війну — або, знаєте, відступає у війні”, — сказав Шумер перед поїздкою.

Головною причиною він назвав брак боєприпасів — ключового компонента пакетів військової допомоги США з початку 2022 року.

“Ми також вважаємо, що можемо повернути точку зору та надати велику кількість деталей щодо того, як Україна може виграти цю війну, якщо їй дадуть те, що їй потрібно”, — сказав Шумер.

Що відбувається з допомогою Україні