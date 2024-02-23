NYT: лідер демократичної більшості у Сенаті їде в Україну для тиску на республіканців у питанні виділення допомоги

Сенатор Чак Шумер, лідер більшості, їде в Україну в п’ятницю з візитом, щоб продемонструвати американську солідарність із демократичним союзником, який зазнає нападів з боку Росії, і посилити тиск на республіканців, щоб вони припинили свою опозицію щодо додаткової допомоги США, пише The New York Times.
Це перша офіційна поїздка Шумера до України, яка відбувається в критичний момент, оскільки пакет іноземної допомоги, який включає понад 60 мільярдів доларів військової допомоги для Києва, застряг на Капітолійському пагорбі через опір республіканців.
Шумер цього місяця зумів провести законопроєкт про допомогу через Сенат після місяців партійних суперечок.
Натомість у Палаті представників під тиском правих прихильників жорсткої лінії, ворожих фінансуванню військових зусиль України, спікер-республіканець Майк Джонсон відхилив прохання обох партій винести це питання на розгляд.
Шумер планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і його новопризначеним воєначальником Олександром Сирським. Він сказав, що сподівається показати, як зволікання Конгресу з наданням додаткової допомоги зашкодило зусиллям України на полі бою, і закликати республіканців Палати представників вжити заходів, поки не пізно.
Відхід українських сил від Авдіївки значною мірою відбувся через брак боєприпасів і зброї, – радник Байдена
“Ми думаємо, що зможемо повернути дуже вагомі, конкретні докази того, чому Україна вперше програє війну — або, знаєте, відступає у війні”, — сказав Шумер перед поїздкою.
Головною причиною він назвав брак боєприпасів — ключового компонента пакетів військової допомоги США з початку 2022 року.
“Ми також вважаємо, що можемо повернути точку зору та надати велику кількість деталей щодо того, як Україна може виграти цю війну, якщо їй дадуть те, що їй потрібно”, — сказав Шумер.
Що відбувається з допомогою Україні
- Американський Конгрес із грудня не може ухвалити додаткове фінансування військових потреб України. Спочатку республіканці блокували великий законопроєкт, що включав кошти на підтримку України, Ізраїлю, Тайваню та посилення власного південного кордону. Вони вимагали від демократів і президента Джо Байдена посилити міграційну політику.
- Потім республіканці заблокували ще одну спробу надати Україні допомогу, після чого у Конгресі створили окремий законопроєкт, що передбачав лише фінансування країн, але не міграційну політику. Цей документ пройшов слухання в Сенаті, але спікер Палати представників США Майк Джонсон так і не поставив на голосування законопроєкт про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.
- Раніше березня за документ не голосуватимуть.
- Окрім того, є ще один альтернативний законопроєкт, що передбачає допомогу Україні в розмірі $47 млрд.
- Затримка військової допомоги вже призвела до важких і болючих наслідків. Президент Володимир Зеленський, коментуючи відхід Сил оборони з Авдіївки, не приховував, що захисникам не вистачило зброї.
- Про пряму відповідальність Конгресу за Авдіївку говорив і американський президент Байден.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що "плану Б" щодо підтримки України не існує. Вона "на 1000% впевнена", що Конгрес схвалить допомогу Україні, але її обсяг може змінитися".