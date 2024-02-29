МЗС вимагає обійтися без "зовнішніх втручань" в Придністров'ї

Українське дипломатичне відомство ще раз підкреслило, що вважає формат врегулювання "5+2" нефункціональним через Росію.

Міністерство закордонних справ України випустило заяву щодо подій у невизнаному Придністров'ї, де "з'їзд депутатів" попросив Росію допомогти вирішити питання "молдовської економічної блокади".

Дипломатичне відомство наголосило, що вирішення проблемних питань у відносинах Кишинева та Тирасполя має відбуватися без "деструктивних зовнішніх втручань". Україна підтримує мирне врегулювання з дотриманням територіальної цілісності та суверенітету Молдови.

У МЗС вважають нефункціональним формат "5+2" через участь у ньому Росії, яка "не може виступати в ролі миротворця". Україна виступає за якомога швидше виведення російських військ з регіону, утилізацію боєприпасів на складах у Ковбасній та переформатування місії на Дністрі з військової на цивільну.