Речник Пентагону про затримку допомоги від США: "Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації"

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер наголосив, що затримка допомоги від США продовжує наражати Україну на "підвищений ризик".
Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах й інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня", – сказав він, перебуваючи на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, де проходило 20-те засідання Контактної групи з оборони України.
"Українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими й інноваційними бійцями, і вони продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії. Як ви наголошуєте, російські війська досягли певних поступових успіхів. Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України і на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію", – додав Райдер.
Він також відзначив допомогу, яку надають Україні партнери США в Європі.
"Із точки зору типів допомоги, яку ми бачимо від країн, це дійсно масштабно і суттєво. Тож, звичайно, Сполучені Штати є одним із багатьох партнерів, які працюють на підтримку України. Тому такі форуми, як Контактна група з питань оборони України і коаліції можливостей дозволять нам продовжувати визначати найбільш нагальні потреби України не лише в найближчій, але й у довгостроковій перспективі", – зауважив він.
Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін під час "Рамштайну" попередив, що виживання України під загрозою. Очільник Пентагону намагався переконати союзників у тому, що США залишаються вірними Києву, навіть якщо у Вашингтона фактично закінчилися гроші для продовження озброєння українських си
Допомога США для України
- Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
- США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
- 13 лютого цього року Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету США на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.