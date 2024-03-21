Єврокомісія закликала до "поступового й зворотного" розширення ЄС

У керівному органі Союзу хочуть, щоб країни впроваджували політику блоку ще до повноцінного членства.

Європейська Комісія у середу оприлюднила рекомендації щодо подальшого розширення ЄС. Цей процес має відбуватися у реформованому форматі.

Як повідомляє Deutsche Welle, Брюсселю пропонують "поступовий" механізм прийняття нових членів Євросоюзу. Він передбачає впровадження "певних галузей політики блоку" країною-кандидатом ще до повноцінного членства. За таких умов країна буде ще до приєднання до ЄС "користуватися перевагами та виконувати зобов'язання Союзу".

Незмінною умовою для повноцінного членства залишається "повна відповідність усім критеріям прав та обов'язків".

Також Єврокомісія пропонує відмову від принципу консенсусного ухвалення рішення на користь "кваліфікованої більшості". А саме членство в ЄС не має бути "незворотним" - ймовірно, йдеться про створення механізму виключення з блоку за серйозні порушення спільного законодавства та цінностей.