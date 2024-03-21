У "Слузі народу" поскаржилися на втому і бажання скласти мандат у багатьох парламентарів
У "Слузі народу" поскаржилися на втому і бажання скласти мандат у багатьох парламентарів
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Росія вдарила по підприємству в Харкові. Є загиблі і поранені
Росія вдарила по підприємству в Харкові. Є загиблі і поранені
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Харкові окупанти вдарили по цеху із виробництва меблів. Вісім людей постраждали (оновлено)
У Харкові окупанти вдарили по цеху із виробництва меблів. Вісім людей постраждали (оновлено)
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
ГоловнаСвіт

Єврокомісія закликала до "поступового й зворотного" розширення ЄС

У керівному органі Союзу хочуть, щоб країни впроваджували політику блоку ще до повноцінного членства.

Єврокомісія закликала до "поступового й зворотного" розширення ЄС
Фото: ukrinform.ua

Європейська Комісія у середу оприлюднила рекомендації щодо подальшого розширення ЄС. Цей процес має відбуватися у реформованому форматі.

Як повідомляє Deutsche Welle, Брюсселю пропонують "поступовий" механізм прийняття нових членів Євросоюзу. Він передбачає впровадження "певних галузей політики блоку" країною-кандидатом ще до повноцінного членства. За таких умов країна буде ще до приєднання до ЄС "користуватися перевагами та виконувати зобов'язання Союзу".

Незмінною умовою для повноцінного членства залишається "повна відповідність усім критеріям прав та обов'язків". 

Також Єврокомісія пропонує відмову від принципу консенсусного ухвалення рішення на користь "кваліфікованої більшості". А саме членство в ЄС не має бути "незворотним" - ймовірно, йдеться про створення механізму виключення з блоку за серйозні порушення спільного законодавства та цінностей.

 

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies