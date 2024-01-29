Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує 50 млрд євро для Києва, − Financial Times

Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті 1 лютого. Про це пише британська газета Financial Times.

Відповідний конфіденційний план напрацювали посадовці Євросоюзу.

Якщо Будапешт відмовиться зняти вето проти допомоги Києва, Брюссель націлиться на слабкі місця економіки Угорщини, поставить під загрозу її валюту та викликатиме “крах довіри інвесторів у спробі завдати шкоди “робочим місцям та економічному зростанню””.

Серед економічних вразливостей Угорщини є “дуже високий державний дефіцит”, “дуже висока інфляція”, слабка валюта та найвищий у ЄС рівень платежів з обслуговування боргу у відсотках від валового внутрішнього продукту. Робочі місця та економічне зростання у країні значною мірою залежать від закордонного фінансування, насамперед від Євросоюзу.

Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не відступить, інші “лідери ЄС мають публічно пообіцяти назавжди припинити все фінансування Євросоюзом Будапешту з наміром налякати ринки, спровокувати обвал форинта та зростання вартості його запозичень”.

“Це Європа каже Віктору Орбану: “Досить; час стати в чергу. У вас може бути пістолет, але ми маємо базуку”, − заявив директор з Європи консалтингової компанії Eurasia Group Муджтаба Рахман.

У документі зазначається, що “у разі відсутності згоди на саміті 1 лютого інші глави держав і урядів публічно заявлять про це в світлі неконструктивної поведінки прем’єр-міністра Угорщини… вони не можуть собі уявити, що “Будапешт отримає кошти ЄС””.

Без цього фінансування “фінансові ринки та європейські та міжнародні компанії можуть бути менш зацікавлені в інвестиціях в Угорщину”, зазначено в документі. Таке покарання “може швидко спровокувати подальше зростання вартості фінансування державного дефіциту та падіння курсу валюти”.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив FT, що Будапешт не знає нічого про фінансові погрози, але його країна “не піддається тиску”.

“Угорщина не пов’язує підтримку України та доступом до фондів ЄС і закликає це зробити інші сторони. Угорщина брала і продовжуватиме брати конструктивну участь у переговорах”, − сказав він.

Однак за словами Боки, через посилення тиску на Будапешт, аби досягнути компромісу, Будапешт надіслав у суботу Брюсселю нову пропозицію. У ній зазначено, що Угорщина тепер відкрита для використання бюджету ЄС для допомоги Україні та навіть для випуску спільного боргу для його фінансування. Водночас мають бути додані “інші ньюанси, які б дали Будапешту можливість змінити свою думку пізніше”.