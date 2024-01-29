Через падіння уламків "шахедів" пошкоджений заклад освіти та адмінбудівлі на Миколаївщині

Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників на території Миколаївської та Дніпропетровської областей є ушкодження будівель.

"У ніч на 29 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed-136/131", – повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім .

За його словами, вночі 28 січня, о 22:30 внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Постраждалих немає.

Крім того, о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Теж без постраждалих.

У Дніпропетровській області через падіння уламків пошкоджене агропідприємство.

"Уламки збитого на Синельниківщині безпілотника впали на територію агропідприємства. Побили дах будівлі. Люди цілі", – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він також додав, що вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.

"По одному з сіл вдарили важкою артилерією. Загиблих та постраждалих немає", – додав Лисак.

Про роботу ППО також повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Під час нічної повітряної тривоги на Рівненщині працювала ППО. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", – повідомив він.