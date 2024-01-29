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Через падіння уламків "шахедів" пошкоджений заклад освіти та адмінбудівлі на Миколаївщині

На Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків зазнало ушкоджень агропідприємство. 

Через падіння уламків "шахедів" пошкоджений заклад освіти та адмінбудівлі на Миколаївщині
Фото: Сили оборони Півдня

Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників на території Миколаївської та Дніпропетровської областей є ушкодження будівель.

"У ніч на 29 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed-136/131", – повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім .

За його словами, вночі 28 січня, о 22:30 внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Постраждалих немає.

Крім того, о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Теж без постраждалих.

У Дніпропетровській області через падіння уламків пошкоджене агропідприємство. 

"Уламки збитого на Синельниківщині безпілотника впали на територію агропідприємства. Побили дах будівлі. Люди цілі", – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

Він також додав, що вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. 

"По одному з сіл вдарили важкою артилерією. Загиблих та постраждалих немає", – додав Лисак. 

Про роботу ППО також повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Під час нічної повітряної тривоги на Рівненщині працювала ППО. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", – повідомив він. 

  • У ніч на 29 січня 2024 року Росія запустила по території України вісім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", одну ракету " Іскандер-М" та три ЗКР С-300.
  • Безпілотники Росія запускала із району Приморсько-Ахтарськ, що на території РФ. Ворожа ракета "Іскандер-М" летіла із району Воронезької області.
  • Крім того, трьома ЗКР С-300 по Донеччині вдарили із тимчасово окупованої території області.
  • Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.
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