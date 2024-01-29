Через падіння уламків "шахедів" пошкоджений заклад освіти та адмінбудівлі на Миколаївщині

Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників на території Миколаївської та Дніпропетровської областей є ушкодження будівель.
"У ніч на 29 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed-136/131", – повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім .
За його словами, вночі 28 січня, о 22:30 внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Постраждалих немає.
Крім того, о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Теж без постраждалих.
У Дніпропетровській області через падіння уламків пошкоджене агропідприємство.
"Уламки збитого на Синельниківщині безпілотника впали на територію агропідприємства. Побили дах будівлі. Люди цілі", – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Він також додав, що вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.
"По одному з сіл вдарили важкою артилерією. Загиблих та постраждалих немає", – додав Лисак.
Про роботу ППО також повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
"Під час нічної повітряної тривоги на Рівненщині працювала ППО. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", – повідомив він.
- У ніч на 29 січня 2024 року Росія запустила по території України вісім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", одну ракету " Іскандер-М" та три ЗКР С-300.
- Безпілотники Росія запускала із району Приморсько-Ахтарськ, що на території РФ. Ворожа ракета "Іскандер-М" летіла із району Воронезької області.
- Крім того, трьома ЗКР С-300 по Донеччині вдарили із тимчасово окупованої території області.
- Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.