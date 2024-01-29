​На Мар’їнському та Авдіївському напрямках ЗСУ відбили по понад 20 атак, – Генштаб

Всього за добу на фронті відбулося 74 зіткнення.

На двох напрямках фронту ЗСУ відбили понад 40 атак

Розпочалася 705 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав семи ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши вісім БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили та засоби протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищили.

Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Рожковичі Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбили чотири атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще п'ять атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області. У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат к живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та одній станції радіоелектронної боротьби противника.