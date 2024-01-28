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Умєров: Міноборони проводить незаплановані перевірки військкоматів і складів із продуктами у військових частинах

Міністр анонсував чергову порцію "новин" за підсумками перевірок.

Умєров: Міноборони проводить незаплановані перевірки військкоматів і складів із продуктами у військових частинах
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони проводить незаплановані перевірки військкоматів і складів із продуктами у військових частинах.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міністр оборони України Рустем Умєров, підсумовуючи події останнього тижня, які стосуються його відомства.

"Команда Міністерства продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах. Виявили непоставку продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось. За результатами попередньої поїздки минулого тижня, Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам", - йдеться в дописі.

Під час незапланованих перевірок ТЦК та СП в регіонах фіксують багато порушень. "Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки", - додав міністр.

Умєров нагадав, що повернули в держбюджет 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ.

Крім того, ще на 1,5 млрд грн Міністерство оборони виграло суд у справі ТОВ «Львівський арсенал» за непостачання оплачених мін. 

Ще одна справа - підозри колишнім та теперішнім посадовцям відомства та їх спільникам, які, за версією слідства, заволоділи майже 1,5 мільярдами гривень Міноборони для закупівлі мінометних пострілів для ЗСУ. 

"Вдячний СБУ, ДБР та ГПУ за злагоджену кооперацію та професійну роботу. Продовжуємо далі, будуть ще новини", - анонсував міністр.

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