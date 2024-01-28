Пожежа у геріатричному пансіонаті Львова 28 січня 2024 року

У Львові спалахнула пожежа в геріатричному пансіонаті.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Вогонь спалахнув увечері 28 січня в одній з кімнат на другому поверсі пʼятиповерхівки.

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: Львівська міська рада

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, другий поверх був заповнений димом. Рятувальники визволили зі задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом із співробітниками Національної поліції та персоналом закладу 130 людей.

О 20:27 пожежу ліквідували на площі 10 кв.м.

Причину пожежі встановлюють правоохоронці.

Львівська міська рада повідомила, що унаслідок пожежі загинув літній чоловік. "Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння", - повідомила пресслужба і додала, що загалом евакуювали понад 200 осіб.