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У Львові загорівся геріатричний пансіонат, є жертва

Понад 200 осіб евакуювали.

У Львові загорівся геріатричний пансіонат, є жертва
Пожежа у геріатричному пансіонаті Львова 28 січня 2024 року
Фото: ДСНС України

У Львові спалахнула пожежа в геріатричному пансіонаті.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Вогонь спалахнув увечері 28 січня в одній з кімнат на другому поверсі пʼятиповерхівки. 

Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: Львівська міська рада

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, другий поверх був заповнений димом. Рятувальники визволили зі задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом із співробітниками Національної поліції та персоналом закладу 130 людей.

О 20:27 пожежу ліквідували на площі 10 кв.м. 

Причину пожежі встановлюють правоохоронці.

Львівська міська рада повідомила, що унаслідок пожежі загинув літній чоловік. "Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння", - повідомила пресслужба і додала, що загалом евакуювали понад 200 осіб.

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