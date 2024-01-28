У Львові спалахнула пожежа в геріатричному пансіонаті.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Вогонь спалахнув увечері 28 січня в одній з кімнат на другому поверсі пʼятиповерхівки.
На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, другий поверх був заповнений димом. Рятувальники визволили зі задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом із співробітниками Національної поліції та персоналом закладу 130 людей.
О 20:27 пожежу ліквідували на площі 10 кв.м.
Причину пожежі встановлюють правоохоронці.
Львівська міська рада повідомила, що унаслідок пожежі загинув літній чоловік. "Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння", - повідомила пресслужба і додала, що загалом евакуювали понад 200 осіб.