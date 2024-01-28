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На Дніпропетровщині збили ворожий "шахед"

Уламки збитої удень російської ракети пошкодили кілька будинків.

На Дніпропетровщині збили ворожий "шахед"
Фото ілюстративне. Запуск "шахедів"
Фото: скрин відео

У Синельниківському районі Дніпропетровщини українські захисники знищили ворожий "шахед".

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він раніше повідомив, що упродовж дня територію Нікопольського району сім разів атакували ворожі дрони-камікадзе. Відкривав агресор вогонь і з важкої артилерії. 

Під вогонь РФ потрапили Нікополь і населені пункти Марганецької громади. Були пошкоджені дві приватні оселі, гараж, господарська споруда. 

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 28 січня 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 28 січня 2024 року

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Щодо збитої ракети у Дніпровському районі, то її уламки пошкодили декілька будинків, літню кухню й автомобіль. 

Люди неушкоджені.

  • Нині бійці ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпровським районом. Перед цим КАР Х-59 летіла у напрямку Кіровоградщини, а потім змінила курс на Дніпро.
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