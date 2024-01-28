У Синельниківському районі Дніпропетровщини українські захисники знищили ворожий "шахед".

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він раніше повідомив, що упродовж дня територію Нікопольського району сім разів атакували ворожі дрони-камікадзе. Відкривав агресор вогонь і з важкої артилерії.

Під вогонь РФ потрапили Нікополь і населені пункти Марганецької громади. Були пошкоджені дві приватні оселі, гараж, господарська споруда.

Фото: Telegram/Сергій Лисак Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 28 січня 2024 року

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Щодо збитої ракети у Дніпровському районі, то її уламки пошкодили декілька будинків, літню кухню й автомобіль.

Люди неушкоджені.