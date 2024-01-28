У Синельниківському районі Дніпропетровщини українські захисники знищили ворожий "шахед".
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він раніше повідомив, що упродовж дня територію Нікопольського району сім разів атакували ворожі дрони-камікадзе. Відкривав агресор вогонь і з важкої артилерії.
Під вогонь РФ потрапили Нікополь і населені пункти Марганецької громади. Були пошкоджені дві приватні оселі, гараж, господарська споруда.
Щодо збитої ракети у Дніпровському районі, то її уламки пошкодили декілька будинків, літню кухню й автомобіль.
Люди неушкоджені.
- Нині бійці ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпровським районом. Перед цим КАР Х-59 летіла у напрямку Кіровоградщини, а потім змінила курс на Дніпро.